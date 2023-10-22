Барселона – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Даріо Срна дебютує в єврокубках біля керма "гірників" поєдинком проти каталонського гранда.
У середу, 25 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з "Барселоною" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.
Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Зазначимо, що матч проти "Барселони" стане дебютним для "гірників" у єврокубках під керівництвом Даріо Срни, який став виконувачем обов'язків головного тренера команди після звільнення Патріка ван Леувена.
У стартовому турі групового раунду ЛЧ "Шахтар" поступився португальському "Порту" (1:3), після чого з неймовірним камбеком переміг бельгійський "Антверпен" (3:2).
Після двох турів "помаранчево-чорні" посідають третє місце у квартеті H, набравши три очки. Лідирує з 6 балами "Барселона", яка розтрощила "Антверпен" (5:0) та обіграла "Порту" (1:0).
Таблиця групи H після двох турів
Де дивитися матч Барселона – Шахтар
На території України поєдинок між "Барселоною" та "Шахтарем" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар".
Прогнози букмекерів на матч Барселона – Шахтар
Донецький клуб є абсолютним андердогом поєдинку за версією букмекерів. На перемогу "гірників" приймаються ставки з коефіцієнтом 18,00. Нічия – 7,90. Виграш каталонців – 1,18.
В іншому матчі третього туру групи H "Антверпен" прийматиме "Порту". Цей поєдинок також відбудеться 25 жовтня, але о 22:00 за київським часом.
У четвертому турі групової стадії ЛЧ, 7 листопада, "Шахтар" у німецькому Гамбурзі зіграє номінально домашній поєдинок з "Барселоною", а "Порту" та "Антверпен" проведуть очну зустріч у Португалії.
Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
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