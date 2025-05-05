США могли зупинити війну ще в 2022 року: чому цього не сталося

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Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена ухвалила рішення не постачати Україні великої кількості зброї, яка могла б дозволити повністю вигнати росіян з України. Головною причиною цього стало побоювання ескалації конфлікту до ядерної війни, яка могла б виникнути у відповідь на сильну військову допомогу Україні.

Про це розповів колишній керівник операцій ЦРУ в Європі та Євразії Ральф Гофф інтерв’ю Times.

Колишній топпосадовець ЦРУ вважає, що у 2022 року США та їхні союзники могли б зупинити війну на ранній стадії, якби надали Україні достатньо зброї. Однак реальність виявилася іншою: хоча допомога дозволила Україні боротися, її було недостатньо для поразки російської армії. Це рішення було свідомим і прийнято через побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо Росія наблизиться до поразки.

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За його словами, адміністрація Байдена та інші союзники допустили, щоб Путін диктував умови конфлікту, при цьому кожного разу нервували при постачанні зброї Україні через побоювання застосування ядерної зброї з боку Росії. Експосадовець зазначив: «Вони дозволили Володимиру Путіну і його погрозам ядерною зброєю обдурити себе. Вони надавали українцям зброю, але не достатньо, щоб перемогти. Вони давали їм лише стільки, щоб вони продовжували стікати кров’ю».

Експосадовець ЦРУ вважає, що Путін під час пандемії був «смертельно переляканий ковідом», і тому не готовий до ядерних ризиків. Він також зазначив, що адміністрація Трампа намагається підійти до Путіна з поступками, але Путін може помилитися, вважаючи, що маніпулюватиме Трампом. Гофф попередив, що якщо мир між Україною та Росією не буде досягнуто, лінія фронту стане «мертвою зоною» з дронами, роботами та мінами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп відверто висловився про вихід США з переговорів про мир в Україні.