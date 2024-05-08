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США, Польща та країни Балтії проводять спільні навчання ВПС

США, Польща та країни Балтії проводять спільні навчання ВПС

США, Польща та країни Балтії проводять спільні навчання / Фото: Associated Press

Метою навчання є розширення інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Розпочалися багатонаціональні навчання ВПС Польщі, Сполучених Штатів та країн Балтії "Astral Knight-24".

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

У повідомленні вказується, що основною метою навчання є "розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері".

Під час навчань буде відпрацьована інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти у Франції розпочали підготовку до польотів на F-16.

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