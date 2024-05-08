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США, Польша и страны Балтии проводят совместные учения ВВС

США, Польша и страны Балтии проводят совместные учения ВВС

США, Польша и страны Балтии проводят совместные учения. / Фото: Associated Press

Целью обучения является расширение интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Начались многонациональныеучения ВВС Польши, Соединенных Штатов и стран Балтии "Astral Knight-24".

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.

В сообщении указывается, что основной целью обучения является расширение интеграции систем IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере.

В ходе обучения будет отработана интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени.

Напомним, ранее сообщалось, что первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты во Франции начали подготовку к полетам на F-16.

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