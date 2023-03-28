США припиняють ділитися з Росією даними про свої ядерні сили

Це лише перший крок за сторони Вашингтону у відповідь на дії Кремля.

Сполучені Штати припиняють обмін з Росією даними про свої стратегічні ядерні сили після рішення Москви призупинити свою участь у СНО про скорочення далекобійних озброєнь.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на офіційні особи США.

Високопоставлений представник Адміністрації США заявив, що це лише перший крок за сторони Вашингтону у відповідь на дії Кремля.

"Це перша дія, яку ми зробили в рамках договору у відповідь на усунення Росії. Наша мета – спонукати Росію повернутися до дотримання договору", - сказав він.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році між США та Росією. Згідно з документом сторони обмежують кількість ядерних боєзарядів до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках — до 700. Це був єдиний договір, який був направлений на спільний контроль ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву диктатора Путіна про розміщення у Білорусі ядерної зброї та спрогнозував, як це вплине на війну Росії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР розповіли, що українська розвідка разом зі світовими колегами контролює можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

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