США прекращают делиться с Россией данными о своих ядерных силах

Это только первый шаг за стороны Вашингтона в ответ на действия Кремля.

Соединенные Штаты прекращают обмен с Россией данными о своих стратегических ядерных силах после решения Москвы приостановить свое участие в СНВ о сокращении дальнобойных вооружений.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальные лица США.

Высокопоставленный представитель Администрации США заявил, что это лишь первый шаг за стороны Вашингтона в ответ на действия Кремля.

"Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на устранение России. Наша цель – побуждать Россию вернуться к соблюдению договора", — сказал он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году между США и Россией. Согласно документу стороны ограничивают количество ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это был единственный договор, направленный на совместный контроль ядерного оружия.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление диктатора Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия и спрогнозировал, как это повлияет на войну России против Украины.

Кроме того, ранее информировали, что в ГУР рассказали, что украинская разведка вместе с мировыми коллегами контролирует возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Читайте также: