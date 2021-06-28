США від 1 серпня припиняють надавати консульські послуги в Росії

Отримати американську візу для росіян стане набагато складніше.

З 1 серпня 2021 року Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії.

Про це розповів посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю російському телеканалу"Дождь".

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Таке рішення в Вашингтоні ухвалили через скорочення числа співробітників дипломатичних представництв. Як відомо, Росія внесла США до списку "недружніх" держав. Через це на американські дипломатичні установи втратили можливість наймати на роботу росіян і громадян третіх країн.

"Від 1 серпня у нас тут буде працювати дуже мало людей. Тому що ми не зможемо надавати консульські послуги, які, як я знаю, потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств — як американських, так і російських", — заявив Салліван.

За його словами, через брак співробітників консульські служби "не зможуть обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

Нагадаємо, що президенти Володимир Путін і Джо Байден домовилися повернути послів, висланих з Росії та США.

21 червня посол Росії в США Анатолій Антонов прибув до Сполучених Штатів Америки після приблизно трьох місяців перебування в Москві.

Посол США в Росії Джон Салліван повернувся в Москви 24 червня після більш ніж двомісячної відсутності.

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