США введуть проти Ірану нові санкції через підтримку Росії

США готові ввести нові економічні санкції та інші обмеження проти Ірану через зусилля Тегерана поглибити військову співпрацю з Росією.

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Про це заявив у четвер під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Сполучені Штати та їхні союзники готові й надалі притягувати до відповідальності Іран.

"Ми й надалі будемо притягувати їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звісно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів – також",- зауважив представник Білого дому.

Також Кірбі нагадав, що Іран наразі й так потерпає від західних санкцій, в тому числі через підтримку Росії у війні проти України. Він зазначив, що це, безумовно, впливає на економіку Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь прагне укласти угоду з Іраном про виробництво дронів-камікадзе Shahed на своїй території.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран заявив, що підтримує територіальну цілісність України й виступає за завершення війни політичним шляхом.

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