США завершили перекидання до Польщі десантників для посилення НАТО

США завершили перекидання до Польщі десантників для посилення НАТО

Військові навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування будь-якої агресії.

Сполучені Штати продовжують перекидати своїх військових до Європи для посилення східного флангу НАТО. До Польщі прибули 1700 американських військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомляє Командування ВПС США у Європі.

"Розгортання сил США у Польщі демонструє нашу незмінну відданість НАТО у період невизначеності. Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку НАТО", - прокоментував командир 82-ї дивізії генерал Крістофер Донаг'ю.

Він запевний, що військові навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування будь-якої агресії.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що загалом до країни мають прибути 1 700 військових США. Цей контингент повинен посилити східні кордони НАТО на тлі російської загрози.

Цьому передувало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Йдеться про 3000 війських, який перекинуть до Румунії та Польщі.

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