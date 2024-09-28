США завершує військову місію в Іраку: визначено кінцевий термін

Місія США в Іраку закінчиться не пізніше вересня наступного року.

Уряди США та Іраку оголосили про завершення військової місії на території країни Ближнього Сходу, яка мала на меті знищення терористичного угрупування ІДІЛ.

Офіційну заяву оприлюднено на урядовому сайті США.

Керівництво Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ та її дружніх держав-членів після вивчення та оцінки військової ситуації та ситуації у сфері безпеки в Іраку та регіоні ухвалило рішення завершити військову місію у її поточному форматі. Військову місію буде завершено протягом року, але деталі чи масштаб виведення американських військ з території Іраку не уточнюється.

У заяві зазначається, що США продовжать партнерство з Іраком у сфері безпеки, щоб підтримувати збройні сили країни та "зберегти тиск на ІДІЛ".

"Для запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, а також з урахуванням умов на місцях та консультацій між Іраком, Сполученими Штатами та членами коаліції, військова місія, що діє в Сирії, триватиме до вересня 2026 року", – зазначили США.

США та Ірак підкреслили, що практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися. Надалі військова комісія має сформулювати процедури завершення місії в Іраку, терміни та механізми їх реалізації, зокрема визначити необхідні заходи для забезпечення фізичного захисту міжнародних радників коаліції, які перебувають в Іраку в перехідний період.

Нагадаємо, зараз в Іраку перебувають близько 2,5 тисяч американських військових, ще 900 – у сусідній Сирії, в межах коаліції, створеної у 2014 році для боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". До коаліції також входять військові з Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

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