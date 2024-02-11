Сунак прокоментував виправдання Путіна в інтерв’ю Карлсону щодо вторгнення до України

Аргументи російського президента Володимира Путіна, якими він намагається виправдати своє вторгнення до України, є смішними.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише Sky News.

Під час інтерв'ю Путін традиційно повторив тези про те, що розв’язав війну проти України нібито для захисту російськомовних і для того, щоб країна не становила загрози для Росії шляхом вступу до НАТО.

"Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Велика Британія з самого початку твердо стояла на боці України", – сказав очільник британського уряду.

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Він наголошує, не можна дозволити, щоб агресивна поведінка залишалась неконтрольованою.

"Британія продовжить підтримувати Україну "скільки буде потрібно", - запевнив очільник британського уряду.

Нагадаємо, днями скандальний американський журналіст Такер Карлсон таки взяв інтерв’ю у Путіна. 5-хвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей в усьому світі. Але повне інтерв’ю точно пішло не за планом і навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Впродовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змов.

Натомість аналітики ISW пояснили, що означають останні заяви Кремля щодо переговорів з Заходом.

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