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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трагедія в християнському таборі: під час повені загинуло десятеро дівчат

У Техасі під час раптової повені загинули десять дівчат і вихователька з християнського табору Camp Mystic. Рівень води піднявся вночі на 9 метрів.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Трагедія в християнському таборі

Трагедія в християнському таборі. / © Bild

Сильна повінь, що вдарила по округу Кер у Техасі, спричинила загибель щонайменше десяти дівчат і однієї виховательки з християнського літнього табору Camp Mystic. Ще кількох дітей вважають зниклими безвісти.

Про це пише видання BILD.

Загиблі дівчата. / © Bild

Загиблі дівчата. / © Bild

Знімок, на якому зображені тринадцять дівчат і двоє вихователів, було зроблено незадовго до трагедії. Наразі підтверджено загибель більшості з них. Решта досі не знайдені, шанси на виявлення живими стрімко зменшуються.

Діти приїхали до табору 29 червня. Їх розмістили в дерев’яному корпусі під назвою Bubble-Inn, що розташований лише за 150 метрів від річки Гуадалупе. Вночі з п’ятниці на суботу, близько 4:00, річка вийшла з берегів — рівень води піднявся майже на дев’ять метрів за лічені години. Повінь застала дітей зненацька, коли ті ще спали.

Директор табору Річард Істленд намагався дістатися до корпусу на автомобілі, щоб врятувати дітей. Його тіло разом із трьома дівчатами було знайдено в затопленій машині. За словами його сина, будівлі Bubble-Inn і Twin були повністю відрізані потоками води — евакуація стала неможливою.

Повінь в Техасі. / © Bild

Повінь в Техасі. / © Bild

Місцева влада розпочала розслідування щодо готовності табору до надзвичайних ситуацій. За попередніми оцінками, стихія розгорнулася надто стрімко, щоб встигнути евакуювати дітей.

Нагадаємо, 4 липня 2025 року проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гуадалупе у штаті Техас. Станом на 6 липня загинуло щонайменше 51 людина.

Через повені президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі.

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