Трамп підписав указ про створення "Залізного купола" для США

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 січня, підписав указ, що передбачає розроблення американського аналога ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це стало відомо з сайту Білого дому.

"Ми маємо негайно розпочати будівництво новітнього протиракетного щита "Залізний купол", який зможе захистити американців. У нас феноменальні технології… Я думаю, що Сполучені Штати мають на це право", — сказав Трамп.

У новому указі Дональда Трампа під назвою "Залізний купол для Америки" підкреслено, що загроза від сучасних балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет залишається серйозною для Сполучених Штатів. Документ зазначає, що від моменту виходу США з Договору про протиракетну оборону 2002 року політика протиракетної оборони була спрямована на захист від "загроз країн-ізгоїв".

"За останні 40 років загроза від стратегічної зброї наступного покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною завдяки розробленню рівними та близькими супротивниками систем доставлення наступного покоління та їхніх власних інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони", — йдеться в повідомленні.

Трамп доручив Міністерству оборони протягом 60 днів підготувати структуру та план реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, раніше Сенат США затвердив нового очільника Пентагону.

Читайте також: