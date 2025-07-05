Трамп відмовився від ролі головного арбітра світ: Портников про ризик хаосу і війн

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Український журналіст Віталій Портников вважає, що президент США Дональд Трамп фактично відмовився від ролі головного світового арбітра. Проте це не означає, що місце такого арбітра може зайняти якась інша держава, окрім Сполучених Штатів.

Про це Портников пише у своєму Facebook.

На його думку, путінська Росія — хай навіть і з арсеналами ядерної зброї, однак із деградацією економіки в суспільства — може претендувати хіба що на роль «головного світового хулігана».

Реклама

«Останні десятиріччя продемонстрували, що своїх цілей Росія добивається виключно шантажем і силою — та й з цим не дуже виходить», — розмірковує експерт.

Що стосується Китаю, то Пекін звісно ж хотів би посісти місце США. Проте Портников нагадує, що у китайських амбіцій чимало опонентів — і не тільки США, але й Індія.

«Індія очевидно не хотіла б світу, у якому б домінував Китай. І навіть регіону, у якому домінував би Китай. І вона буде активно китайським зусиллям протидіяти. Чи розуміє це Сі Цзіньпін? Звісно. Його відсутність на саміті БРІКС у Бразилії нагадує, що формату, де є конкуренти, голова КНР не сприймає, а серйозного формату без конкуренції вибудувати не може», — пише журналіст.

На його думку, демонтаж самими американцями монополярного світу не призведе до появи біполярного чи навіть багатополярного, а призведе до хаосу.

Реклама

«У хаосі і буде відбуватися боротьба за можливість стати одним з таких центрів. І так, такий хаос і амбіції претендентів обовʼязково будуть призводити до нових великих війн, ми в цьому ще переконаємося», — підсумував Портников.

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бекон розкритикував Трампа за слабкість перед диктатором Путіним.