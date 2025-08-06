Трамп заявив, що США не визначатимуть долю Гази: питання до Ізраїлю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Відповідаючи на питання журналістів про те, чи підтримав би він пропозицію деяких ізраїльських посадовців щодо повторної окупації всього сектора Гази, президент США Дональд Трамп наголосив, що це буде рішення Ізраїлю.

“Я не знаю, що саме мається на увазі під цією пропозицією. Що ж до решти — справді не можу сказати. Це, переважно, буде рішення Ізраїлю”, — сказав Трамп.

Він зазначив, що наразі США допомагають жителям Гази, виділивши 60 мільйонів доларів на постачанні харчові продукти.

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“Це дуже багато їжі для мешканців Гази, які зараз мають серйозні проблеми з харчами. Я знаю, що Ізраїль допоможе нам у цьому — і з розподілом, і з фінансуванням. Також арабські держави долучаться — фінансово і, можливо, у питаннях доставлення. От на цьому я й зосереджений”, — додав президент США.

Крім того, Трамп знову заявив, що якби США не знищили іранські ядерні об’єкти, Тегеран міг би отримати ядерну зброю вже за два місяці.

Як зазначалося раніше, Ізраїль має шанс розширити мирні домовленості в регіоні, однак жодна угода не передбачатиме збереження ХАМАСу в Газі.

“Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу”, — сказав Нетаньягу.

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Водночас Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню й звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитись у Газі.