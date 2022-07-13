У Білорусі продовжують активно переміщувати військову техніку (мапа)

У Білорусі протягом 11-12 липня було помічено рух військової техніки.

Також зафіксовано чергові навчання.

Про це інформує "Беларускі Гаюн" вранці 13 липня.

За даними моніторингу, увечері 11 липня було помічено п'ять КамАЗів з польовими кухнями, які рухали у бік Мозиря.

Також трасою М5 у бік Мар'їної гірки з боку Мінська рухався білоруський тентовий МАЗ. Зафіксовано проїзд "Уралу" ЗС РБ трасою М4 до Мінська.

Трасою М6 біля Ракова з бік Гродно рухалися два КамАЗи з радіолокаторами, Кунг супроводу ЗС РБ. Ще один тентовий МАЗ ЗС РБ рухався трасою М1 з боку Мінська у бік Бреста.

В Єльську (Гомельська область) знову чути навчання недалеко від селища Забоз'є.

Тим часом, як стало відомо, білоруси оновлюють техніку на кордоні з Україною і особовий склад.

Нагадаємо, Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізацію.

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