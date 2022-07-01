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У Білорусі знову подовжено військові навчання: доки вони триватимуть

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У Білорусі знову подовжено військові навчання: доки вони триватимуть

Фото: Associated Press

Навчання армії ЗС Білорусі подовжено щонайменше до 9 липня.

Проте, попри подовження тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. 

Про це з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує "Беларускі Гаюн".

Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також фахівці кажуть, що після навчань відзначити прогрес у навичках пілотування білоруської армії.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:

  • Борисовський (227-й) до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) до 08.07;
  • Брестський до 09.07;
  • Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
  • Мар'їна Гірка до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
  • Неман (під Березівкою) до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 09.07.

Нагадаємо, російські пропагандисти сіють паніку в Україні щодо можливого нападу Білорусі.

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