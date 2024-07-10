У Британії з арбалета вбили родину коментатора BBC – що відомо, фото

Жертвами нападника стали мати та її дві доньки.

У Великій Британії сталося зухвале потрійне вбивство – нападник застрелив з арбалета трьох жінок – матір та її двох доньок. Поліція оголосила підозрюваного в загальнонаціональний розшук.

Про це повідомляє The Telegraph.

Жінок віком 61, 25 і 28 років вбили в будинку в місті Буші, в англійському графстві Гертфордшир. Правоохоронці виявили їхні тіла у вівторок, 9 липня, близько 19:00 за місцевим часом.

Ханна Хант (28 років), Керол Хант (61 рік) і Луїза Хант (25 років) / Фото: The Telegraph

За даними видання, жертвами потрійного вбивства були дружина і дві дочки Джона Ханта – Керол Хант (61 рік), Ханна Хант (28 років) і Луїза Хант (25 років). Джон Хант – колишній офіцер поліції, а нині коментатор перегонів на BBC 5 Live, британської національної радіостанції.

Джон Хант з дружиною Керол / Фото: The Telegraph

У нападі підозрюють і розшукують 26-річного Кайла Кліффорда, який, як вважається, наразі перебуває в Гартфордширі або на півночі Лондона. Вбивство жінок у поліції трактують як цілеспрямований злочин.

Кайл Кліффорд, якого підозрюють у вбивстві трьох жінок / Фото: The Telegraph

Для пошуку зловмисника задіяли поліцію і спеціалізовані пошукові групи, операція відбувається у швидкому темпі після цього жахливого інциденту", - заявив на пресконференції в поліції.

Громадськість просять допомогти в пошуку нападника, попередивши, що той володіє арбалетом і може мати іншу зброю.

"Кайле, якщо ви бачите або чуєте це, будь ласка, зв'яжіться з поліцією за номером 999", – звернулись у поліції до підозрюваного.

Нагадаємо, чоловіки влаштували бійку з ножами через статеві органи своїх дружин – що сталося (фото).

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