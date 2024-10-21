У Брянську знову було атаковано підприємство "Кремній Ел": які результати

У Брянську в ніч проти 21 жовтня було атаковано підприємство "Кремній Ел" – один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Зокрема, завод виготовляє комплектувальні для військової техніки.

Про атаку заявляють російські засоби масової пропаганди із посиланням на заяву компанії.

Стверджується, що було атаковано виробничі та адміністративні корпуси заводу, порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки.

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Усі працівники беруть участь у ліквідації наслідків вибухів та пожеж.

"Основним завданням сьогодні є якнайшвидше відновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів. Однак не все залежить від нас – є складнощі з купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури; будівельники проводять експертизу можливості відновлення руйнувань", – розповів гендиректор "Кремній Ел" Олег Данцев.

Зауважимо, це була вже п’ята атака на підприємство. Так, попереднього разу "Кремній Ел" був атакований безпілотниками и в ніч проти 19 жовтня.

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