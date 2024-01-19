У центрі російського Челябінська загорівся найбільший ринок: відео

У п’ятницю, 19 січня, на ринку “Східне місто” у самому центрі російського міста Челябінська спалахнула масштабна пожежа.

Відео з місця події публікують місцеві Telegram-канали.

У місцевому управлінні МНС повідомили, що вогонь охопив територію близько тисячі квадратних метрів.

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Через загрозу поширення пожежі на інші споруди з приміщення сусіднього торговельного комплексу “Європа - Азія” провели евакуацію людей.

Стовп диму видно з різних районів міста. Біля місця пожежі утворилися затори на автодорогах.

На місці працюють 96 рятувальників та 36 одиниць техніки. Інформації про постраждалих наразі не було.

Місцева влада повідомляє, що пожежа почалася після закриття ринку, на момент її виникнення людей у павільйонах уже не було.

У центрі російського Челябінська загорівся найбільший ринок

Нагадаємо, в ніч проти 19 січня у Брянській області РФ загорілася місцева нафтобаза. Місцева влада звинувачує український безпілотник.

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