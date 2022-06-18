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У Франції фіксують рекордну спеку — до 43°C

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У Франції фіксують рекордну спеку — до 43°C

Фото: unsplash.com

На 16 годину за місцевим часом Météo France зафіксував, що 11 департаментів перебувають у червоній зоні, ще 59 — у помаранчевій, а це дві третини території країни.

У Франції фіксують рекордну спеку, температура повітря сягає 43°C.

Météo-France вказує, що абсолютні температурні рекорди, які були зафіксовані за роки спостереження, за результатами доби можуть бути побиті, передає Укрінформ.

Так, 42,9°C зафіксовано в Біарріці о 16:00 — це абсолютний температурний рекорд, найвища температура за роки існування метеорологічної станції, розташованої в аеропорту Біарріц-Англе з 1953 р. Попередній рекорд був зафіксований у серпні 2003 р. з температурою 40,6°C.

Також цієї суботи у Франції від південного заходу до північного заходу побито чимало теплових рекордів: о 15.00 у Казау, у Жиронді, було 41,1°C; в Атлантичних Піренеях, в По, було зафіксовано 38,1°C. Абсолютний рекорд побитий у Піссосі, у Ландах, з 42,6°C.

На півночі також були побиті рекорди: 38,8°C зафіксовано в Ньорі і 37°C в Ренні, в Іль-і-Вілен.

Через аномальну спеку у деяких місцях заборонені або скасовані масові вуличні заходи, концерти. Водночас міські басейни переповнені, про що навіть повідомляється на табло зупинок громадського транспорту.

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Як зазначають у Météo France, ця субота, 18 червня 2022 року, може стати найспекотнішим днем, коли-небудь зареєстрованим у Франції, коли мінімальні та максимальні температури є середніми по всій країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні протягом усього червня.

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