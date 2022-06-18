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До України повертається спека: прогноз погоди на неділю, 19 червня

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До України повертається спека: прогноз погоди на неділю, 19 червня

Фото: pixabay.com

У неділю, 19 червня, на території України буде спекотно, без опадів.

Максимальна температура повітряна вдень очікується до +33 градусів, мінімальна +25 градусів. 

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

"У неділю, 19 червня, до України повернеться спека, буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 25-30°, на крайньому заході до 33°", - йдеться у повідомленні.

У Київській області температура вночі прогнозується 10-15°, вдень 26-31°, у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на неділю, 19 червня/Український гідрометеорологічний центр / ©
Прогноз погоди на неділю, 19 червня/Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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