У Франції озвучили наслідки, якщо РФ переможе на війні в Україні

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав до європейської єдності на тлі війни в Україні та наголосив на підтримці України.

Про це пише Tfiinfo.

"Якщо Україна впаде, то будуть каскадні наслідки, я не дуже високо оцінюю Європейський Союз, я не дуже високо оцінюю нашу здатність домовитися", — сказав міністр.

Він наголосив на тому, що Франція "не відпустить Україну у важкі часи" і РФ варто це зрозуміти.

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"Володимир Путін лише прагне перевірити нашу солідарність між нами. Уникнення цього сценарію означає, зокрема, тримати наші руки в Україні з нашими союзниками, укладаючи двосторонні угоди, як ми робили, а потім допомагати українцям чим може", - додав Сежурне.

Він продовжив, що у разі, якщо Україна "впаде", Росія не зупиниться і ризик нових війн тільки зростає.

Раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні захистити себе від російської агресії, то це розвʼяже руки російському диктатору Путін влаштувати ще більше війн у світі.

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