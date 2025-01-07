У Франції помер ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен

З моменту свого першого приходу до влади 1956 року і до смерті Ле Пен чинив глибокий вплив на політичне життя Франції.

У Франції у віці 96 років помер співзасновник ультраправої політичної сили "Національний фронт" (зараз "Національне об’єднання") Жан-Марі Ле Пен.

Про це повідомило видання Le Figaro.

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Він помер опівдні в оточенні близьких, в установі, куди його було госпіталізовано кілька тижнів тому, йдеться у заяві його сім'ї.

"Жан-Марі Ле Пен пішов із життя о 12:00 у вівторок, перебуваючи в оточенні близьких", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Ле Пен і його дочка Марін були звинувачені в тому, що вони та інші діячі їхньої партії "Національне об'єднання" привласнювали гроші Європарламенту, використовуючи фіктивні робочі місця.

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