У Канаді провели евакуацію парламенту через "підозрілий інцидент"

Поліція отримала інформацію щодо можливої загрози вибуху поблизу Парламентського пагорба в канадській столиці Оттаві.

У столиці Канади в суботу, 11 червня, поліція евакуювала персонал будівель національного парламенту через "підозрілий інцидент". Правоохоронцям стало відомо про потенційну вибухівку в транспортних засобах поблизу Парламентського пагорба в Оттаві.

Про це повідомляє Global News з посиланням на власні джерела в поліції.

За інформацією видання, повідомлення про потенційну вибухівку в транспортних засобах надійшло від Агентства прикордонної служби Канади.

Озброєні офіцери поліції та службові автомобілі упродовж трьох годин блокували підступи до парламенту. З його будівель було проведено евакуацію персоналу.

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Пізніше в поліції повідомили про завершення розслідування підозрілого інциденту. У ЗМІ повідомляють про два автомобілі, в яких було проведено обшук, а також про двох затриманих, які могли бути причетними до загрози.

Про інцидент проінформували прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

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Нагадаємо, президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден евакуювали зі свого будинку в штаті Делавер у місцеву пожежну частину, а над Білим домом з'явилися військові літаки.

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