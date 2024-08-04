У Криму мігранти залишили без ока чемпіона РФ з боксу

Це відбулось під час ранкової пробіжки по набережній.

У тимчасово окупованій Феодосії натовп побив чемпіона Росії з боксу та військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Двалі.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

На опублікованих у соцмережах відео Двали вступає в конфлікт з невідомими, в результаті чого опиняється на землі, а ті продовжують його бити ногами.

У результаті інциденту спортсмен збірної РФ, який міг би виступати на Олімпіаді в Парижі, втратив око. Крім того, постраждали також брат боксера і його помічник, якому зламали руку.

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"Із сусіднього закладу почали вибігати ще й охоронці, які теж приєдналися до побиття двох хлопців та їхнього помічника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Німеччині невідомі зарізали 17-річного українського баскетболіста.

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