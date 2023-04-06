У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі

У соціальних мережах поширюється інформація про вибух у Курську, що в Росії.

Про це йдеться у повідомленнях у Telegram-каналах.

"В Курську зараз так. Вибух стався неподалік від проспекту Дериглазова. Влада мовчить". - йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах у небі.

Про це пишуть "росЗМІ". У Мережі поширюють відео, що демонструють звук вибуху.

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Нагадаємо, у Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода.

А ватажок "вагенерівців" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгородську область, він закликав керівництво РФ готуватися.

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