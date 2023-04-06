Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
105
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі

Фото: ТСН.ua

У мешканців Курської області - неспокійна ніч.

У соціальних мережах поширюється інформація про вибух у Курську, що в Росії.

Про це йдеться у повідомленнях у Telegram-каналах. 

"В Курську зараз так. Вибух стався неподалік від проспекту Дериглазова. Влада мовчить". - йдеться у повідомленні. 

Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах у небі.

Про це пишуть "росЗМІ". У Мережі поширюють відео, що демонструють звук вибуху. 

Нагадаємо, у Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода.

А ватажок "вагенерівців" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгородську область, він закликав керівництво РФ готуватися.

Читайте також:

"Бавовна" на окупованих територіях: у Маріуполі вибухає вже понад годину

"Бавовна" на окупованих територіях: у Маріуполі вибухає вже понад годину

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
105
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація