У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі

У мешканців Курської області - неспокійна ніч.
У соціальних мережах поширюється інформація про вибух у Курську, що в Росії.
Про це йдеться у повідомленнях у Telegram-каналах.
"В Курську зараз так. Вибух стався неподалік від проспекту Дериглазова. Влада мовчить". - йдеться у повідомленні.
Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах у небі.
Про це пишуть "росЗМІ". У Мережі поширюють відео, що демонструють звук вибуху.
Нагадаємо, у Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода.
А ватажок "вагенерівців" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгородську область, він закликав керівництво РФ готуватися.
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