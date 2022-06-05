У Німеччині регіональний потяг зійшов з рейок: загинули дві українки

У Німеччині регіональний потяг зійшов з рейок: загинули дві українки

Дві громадянки України загинули внаслідок залізничної аварії, що сталася у Німеччині 3 червня.

Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена три вагони зійшли з рейок і перекинулись.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що жінки виїхали з України після початку війни та проживали поблизу разом з сім'ями, які приймають біженців. Ймовірно з однією жінкою була її дитина. Вона отримала серйозні травми і наразі перебуває в лікарні.

Слід зазначити, що станом на 5 червня знайдено тіла 5 загиблих в аварії. Ще від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти. Понад 40 пасажирів зазнали поранень.

Нагадаємо, 4 червня біля міста Врутки у Словаччині локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.

Читайте також: