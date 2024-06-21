У Південній Кореї зробили гучну заяву про зброю для України

В Сеулі поки що не хочуть розкривати усі карти.

Обсяги поставок зброї Україні Південна Корея визначатиме в залежності від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР.

Про виданню Yonhap заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і кремлівський диктатор Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.

“Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому”, — сказав чиновник.

Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні, повідомляють джерела видання в уряді.

Однак в публічних заявах офіційні особи Сеула зберігають стратегічну невизначеність щодо типів зброї, що розглядається як дипломатичний крок, щоб використати можливість тиснути на Москву, аби вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї. Мовляв, якщо Сеул надасть Україні летальну зброю, то це буде “дуже великою помилкою”.

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