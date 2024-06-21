"Він почав війну": Трамп назвав винного у нападі на Україну

Кандидат в президенти США від республіканської партії Дональд Трамп вважає, що його опонент, діючий лідер країни Джо Байден, в жодному разі не повинен був обіцяти Україні вступ до НАТО.

Про це він сказав в ефірі подкасту All In.

Політик переконаний, що саме ці небезпечні обіцянки Байдена, які підігрівали наміри України приєднатися до Північноатлантичного альянсу, спровокували вторгнення Росії в Україну.

"Я вже 20 років чую, що якщо Україна приєднається до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася", – заявив Трамп.

Він додав, що Байден постійно говорив "неправильні речі".

"Одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – зазначив політик.

Трамп ще раз наголосив, що війна в Україні ніколи б не розпочалась, якби він залишався президентом.

"Чотири роки [президентства Трампа – ред.] ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов [з поста президента – ред.], вони почали стягувати сили до кордонів. І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали", – сказав він.

На думку Трампа, Байден мав говорити абсолютно протилежне.

"Речі, які він говорив і досі говорить – вони божевільні", – наголосив республіканець.

Колумніст британського видання The Guardian вважає, що зобов’язання НАТО захищати Україну як союзника може в кінцевому підсумку коштувати трохи більше, ніж папір, на якому воно було написано. Обіцянка вступу України в НАТО на липневому саміті у Вашингтоні загрожує продемонструвати вразливість Альянсу та унеможливити подальші переговори про мир в Україні із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

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