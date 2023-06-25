У Повітряних силах розповіли про втрати авіації РФ під час бунту Пригожина

Під час короткого бунту в Росії ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина ВКС РФ втратили принаймні один літак, два бойових і решта транспортних вертольотів Мі-8.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це потужна техніка, яка серйозно допомагає російській армії у війні проти України. Неспроста все це зроблено. Прекрасно розуміли ті, хто рухалися на Москву, що авіація їм може серйозно загрожувати. Наші льотчики в момент повномасштабного вторгнення – і бомбардувальники, і штурмовики, нищили колони техніки росіян дуже швидко та ефективно, здійснюючи авіанальоти. Цього мабуть і боялася ПВК, і тому превентивно знищили те, що було в небі, для того, щоб цього не сталося. Авіація, яка на сьогоднішній день є в Росії, може колону в похідному положенні на марші рознести дуже швидко", - зазначив він.

Раніше у Мережі підрахували, що військово-космічні сили РФ втратили щонайменше сім повітряних суден під час бунту Пригожина.

Нагадаємо, ввечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним про зупинення руху його найманців на території Росії.

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