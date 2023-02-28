У Путіна висунули умову для повернення до ядерної угоди зі США

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що держава не відновлюватиме участь в угоді зі США щодо контролю над ядерними озброєннями, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

Про це повідомляє Sky News.

Спікер Володимир Путіна наголосив на тому, що "ставлення колективного Заходу" до Росії на чолі зі США має змінитися.

"Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої", – сказав Пєсков.

Він також поскаржився на те, що Україна отримує від країн-членів НАТО допомогу з боєприпасами. Речник Путіна при цьому заявив, що Альянс "діє єдиним блоком уже не як наші умовні противники, а як вороги".

Нагадаємо, Путін 21 лютого оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Йдеться про обмеження таких озброєнь.

Як пояснив український дипломат Роман Безсмертний, такий крок з боку РФ означає поновлення випуску стратегічних наступальних озброєнь з погляду потреб сьогодення. Однак політик вважає, що вони є мінімальними.

Станом на 25 лютого в Пентагоні інформували, що не помітили змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви Путіна.

Росія виходить з договору про обмеження ядерних озброєнь: чи є привід для хвилювання

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