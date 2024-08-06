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У Путіна знову зробили заяву про мирні перемовини

У Путіна знову зробили заяву про мирні перемовини

У Путіна знову заговорили про перемовини / Фото: ТСН.ua

Шойгу звинуватив Україну у відсутності реакції.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що від Києва не надійшло жодної реакції на умови щодо врегулювання ситуації в Україні, які озвучив президент РФ Володимир Путін у червні цього року.

Про це пише "Interfax".

За словами Шойгу, безглуздо говорити про такий формат як Женевська конференція з України, "формула Зеленського" та інші.

"З того часу минуло майже два місяці, якоїсь реакції немає", - сказав він.

Крім того, Шойгу додав, що "переговори без головного переговорника - це виглядає не дуже зрозуміло".

Додамо, російський диктатор Володимир Путін висловився про війну в Україні та можливі перемовини.

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