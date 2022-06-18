У Ризі запрацював літній табір для українських та латиських дітей

У Ризі запрацював літній табір для українських та латиських дітей

У Ризі відкрили спільний літній табір для дітей з України та Латвії.

17 червня Ризька українська середня школа відкрила спільній літній табір для дітей з сімей українських біженців і дітей з Латвії.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко, який брав участь у відкритті табору.

"Спільне навчання однолітків з України та Латвії дозволить українським дітям не лише на деякий час забути ті жахливі моменти війни, які вони бачили на власні очі, а й підвищити рівень володіння латиською мовою, що обов’язково їм знадобиться у новому навчальному році в Латвії", - сказав Міщенко.

Також посол передав у бібліотеку школи та дошкільнятам українські книжки, які були надруковані в Латвії за підтримки Благодійного фонду Ziedot.lv та Латвійської поліграфічної асоціації в рамках проєкту "Книжки без кордонів", який реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, у тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів.

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