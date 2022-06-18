Меркель висловила готовність, стати мирною посередницею між Україною та РФ

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що може виступити як посередниця у мирному врегулюванні війни в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним.

Наразі імовірність участі Меркель у переговорному процесі між Україною та РФ не обговорюється, це лише перспектива, яку розглядає колишня канцлерка ФРН.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

За її словами, до того, як вийти з політики у 2021 році, вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому питанні.

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"Путін більше не був готовим до самітів у нормандському форматі. Та і я не досягла успіху в тому, щоб створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи про порядок європейської безпеки паралельно з нормандським форматом", - сказала Меркель.

Водночас вона не вважає, що Кремль чекав на її відхід з посади канцлера Німеччини, щоб розпочати повномасштабну війну в Україні.

Раніше Меркель вперше прокоментувала вторгнення РФ до України.

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