У Росії раптово помер затриманий під час масових протестів у Башкортостані

Затриманий після масових протестів у російській республіці Башкортостан молодий чоловік несподівано помер під час транспортування до будівлі суду. Померлий Ріфат Даутов не брав участі в демонстраціях, а лише перебував поблизу місця протестів.

Про це в суботу, 27 січня, повідомило агентство Reuters із посиланням на російських правозахисників.

Місцева влада підтвердила смерть затриманого, але не надала його родині доступу до моргу. Причини смерті Даутова наразі нез’ясовані.

Як раніше повідомлялося, російська поліція застосувала сльозогінний газ і кийки, щоб розігнати демонстрацію в Баймаку - невеликому містечку Башкортостану.

Місцеві мешканці протестували проти засудження до чотирьох років ув’язнення активіста Фаіла Алсинова, якого якого багато етнічних башкирів в регіоні вважають героєм. Він очолював успішні протести у 2020 році, щоб запобігти видобутку корисних копалин на пагорбі, який місцеві жителі вважають священним, і виступав проти відправлення місцевих чоловіків служити на війні в Україні.

Через кілька днів сотні людей вийшли на акцію протесту в столиці Башкортостану Уфі у відповідь на ув’язнення Алсинова.

Речник Кремля Дмитро Пєсков применшив значення протестів, заявивши, що їх не можна кваліфікувати як масові заворушення.

Нагадаємо, російська влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з мобілізованими на війну в Україні. Москва намагається придушити публічну незгоду дружин російських солдатів.

Читайте також: