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У Сенегалі сталася смертельна аварія через віслюка – загинуло 19 людей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
984
Час на прочитання
1 хв
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У Сенегалі сталася смертельна аварія через віслюка – загинуло 19 людей

Фото: Senegal24News

У Сенегалі автобус зіткнувся з вантажівкою.

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою поблизу Нгеун Сарр, що на півночі Сенегалу, в понеділок, 16 січня.

Про це пише AP.

Зазначається, що водій автобуса розвернувся, щоб уникнути наїзду на віслюка, і врізався у вантажівку.

Нагадаємо, в Сенегалі 8 січня зіткнулися два автобуси, у ДТП загинуло 38 людей, ще 87 осіб зазнали травм.

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Дата публікації
Перегляди
984
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