У Сенегалі сталася смертельна аварія через віслюка – загинуло 19 людей

У Сенегалі автобус зіткнувся з вантажівкою.
Щонайменше 19 людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою поблизу Нгеун Сарр, що на півночі Сенегалу, в понеділок, 16 січня.
Про це пише AP.
Зазначається, що водій автобуса розвернувся, щоб уникнути наїзду на віслюка, і врізався у вантажівку.
Нагадаємо, в Сенегалі 8 січня зіткнулися два автобуси, у ДТП загинуло 38 людей, ще 87 осіб зазнали травм.
Читайте також:
- Пасажир зняв на відео момент падіння літака в Непалі: він він стрим у Facebook
- У Нігерії в результаті ДТП загинуло 10 людей
- За 10 днів - 7 аварій: російські літаки масово ламаються, чим далі - тим гірша ситуація