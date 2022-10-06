Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США прокоментували можливість розміщення у Польщі ядерної зброї

Дата публікації
Перегляди
1238
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США прокоментували можливість розміщення у Польщі ядерної зброї

Фото: Associated Press

Сполучені Штати не планують розгортати ядерну зброю у країнах НАТО, що вступили до Альянсу після 1997 року.

У Держдепартаменті США повідомили 6 жовтня, що не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing.

Про це заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив на брифінгу.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", – відповів Пател на прохання прокоментувати заяви Варшави про участь у програмі Nuclear Sharing.

Водночас представник Держдепу зазначив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

"Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", – наголосив Пател.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Польщі Анджей Дуда допустив розміщення у своїй державі ядерної зброї. За словами лідера країни, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Дуда також казав, що Польща вже провела переговори із представниками США.

Тактичну ядерну зброю Путін може застосувати навесні – Стів Коен

Тактичну ядерну зброю Путін може застосувати навесні – Стів Коен

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1238
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація