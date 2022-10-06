У США прокоментували можливість розміщення у Польщі ядерної зброї

Сполучені Штати не планують розгортати ядерну зброю у країнах НАТО, що вступили до Альянсу після 1997 року.

У Держдепартаменті США повідомили 6 жовтня, що не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing.

Про це заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив на брифінгу.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", – відповів Пател на прохання прокоментувати заяви Варшави про участь у програмі Nuclear Sharing.

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Водночас представник Держдепу зазначив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

"Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", – наголосив Пател.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Польщі Анджей Дуда допустив розміщення у своїй державі ядерної зброї. За словами лідера країни, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Дуда також казав, що Польща вже провела переговори із представниками США.

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