У ВООЗ заявили, що після пандемії людство зіткнеться з іще більшими викликами

У ВООЗ заявили, що після пандемії людство зіткнеться з іще більшими викликами

Очільник ВООЗ закликав представників політики, приватного сектору та міжнародних інституцій сприяти розвитку планети.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що після завершення пандемії коронавірусу світ зіткнеться з іще більшими та серйознішими викликами.

Відповідну заяву опублікували на сайті ВООЗ.

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За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреісуса, коли пандемія закінчиться, на людство чекають ще більші виклики, ніж до її початку. Йдеться, як стверджує очільник ВООЗ, про бідність, голод, нерівність, неінфекційні хвороби, зміна клімату та інше.

"Ми повинні докорінно змінити спосіб, у який провідні представники політики, приватного сектору та міжнародних інституцій сприймають сферу охорони здоров’я та оцінюють її, а також сприяти розвитку, що ґрунтується на здоров’ї та добробуті людей та планети, для країн з будь-яким рівнем добробуту", - сказав Гебреісус.

Як повідомляли раніше, Україна вийшла з топ-10 країн з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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