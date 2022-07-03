Удар по поштовому ринку: Росію і Білорусь виключать з Асоціації поштових операторів

Удар по поштовому ринку: Росію і Білорусь виключать з Асоціації поштових операторів

Рада директорів Асоціації Європейських державних поштових операторів спеціально внесла зміни до свого Статуту.

Вперше в історії існування Асоціації Європейських державних поштових операторів PostEurop членські права "пошти Росії" та "Бєлпошти" призупинено на невизначений термін.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь в цивілізованому розвитку поштової галузі. А це точно вплине на їхні відносини з іншими поштами світу.

"Щоб це стало можливим, Рада директорів Асоціації спеціально внесла зміни до свого Статуту. Уявляєте масштаби підтримки України? Наша робота на поштовому фронті триває і буде продовжуватися доти, доки не припиняться терористичні акти з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрпошта" та "Нова пошта" відновлюють доправлення товарів з AliExpress.

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