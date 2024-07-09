Удари по військових цілях в РФ: Кулеба у США заінтригував заявою

Києву потрібен дозвіл Вашингтона на використання американської зброї для знищення військових аеродромів на території Росії.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна намагається отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами", – розповів голова МЗС.

Міністр пояснив, що йдеться про дозвіл використовувати далекобійну американську зброю для ударів по військових аеродромах на території держави-агресорки.

"Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю. За словами радника з питань національної безпеки Джона Кірбі, Сполучені Штати не планують змінювати політику після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня.

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