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Удари по військових цілях в РФ: Кулеба у США заінтригував заявою

Удари по військових цілях в РФ: Кулеба у США заінтригував заявою

Україна намагається отримати дозвіл США на розширення використання американської далекобійної зброї

Києву потрібен дозвіл Вашингтона на використання американської зброї для знищення військових аеродромів на території Росії.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна намагається отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами", – розповів голова МЗС.

Міністр пояснив, що йдеться про дозвіл використовувати далекобійну американську зброю для ударів по військових аеродромах на території держави-агресорки.

"Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю. За словами радника з питань національної безпеки Джона Кірбі, Сполучені Штати не планують змінювати політику після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня.

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