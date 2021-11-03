Уродженка Чернівців перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка

Інна Вернікова до 12 років жила і ходила до школи у Чернівцях, після чого з родиною емігрувала до США.

У Нью-Йорку на виборах до муніципальної ради здобула перемогу 37-річна уродженка Чернівців Інна Вернікова (Inna Vernikov).

Про це інформує Голос Америки.

Успішний адвокатка у справах шлюбу та імміграції Інна Вернікова перемогла на 48-му окрузі і стала членом міської ради Нью-Йорка. Інна балотувалась у депутати від Республіканської партії.

На минулих президентських виборах вона голосувала за Дональда Трампа, тоді як жителі Нью-Йорка підтримують переважно демократів.

Хто така Інна Вернікова

Інна Вернікова до 12 років жила і ходила до школи у Чернівцях, після чого з родиною емігрувала до США.

Як повідомляє detaly.co.il, Інна Вернікова навчалася у 41-й школі Чернівців – першій загальноосвітній єврейській школі України.

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Після приїзду до США Інна навчалася у Барух-коледжі. У юридичній школі штату Флорида Інна була президентом Асоціації єврейських студентів-юристів і переконала адміністрацію свого університету перенести традиційну церемонію вручення випускних дипломів із суботи на неділю.

Вона розповідає, що мріяла стати адвокатом з самого дитинства.

"Кожного разу, коли я бачила якусь несправедливість, у мене виникало відчуття, що я маю це виправити", — зазначає новоспечена депутатка.

За її словами, рішення балотуватися ухвалила після того, як у своїй машині на Бруклінському мосту зазнала нападу хуліганів під час акції протесту Black Lives Matter.

Тепер жінка має припинити свою юридичну практику. Депутатам у Нью-Йорку платять гроші, та Інна говорить, що зароблятиме тепер значно менше. Проте це її не лякає, адже Вернікова запевняє, що йшла в політику не задля власного збагачення, а щоб змінити місто на краще. Під час пандемії вона працювала волонтером у місцевій їдальні.

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