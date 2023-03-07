В Білорусі показали "диверсанта", який підірвав літак в Мачулищах (відео)

Під час допиту чоловік на відео стверджує, що нібито працював з СБУ у Києві.

Провладні силовики Білорусі повідомили про затримання громадянина України, який нібито підірвав російський літак на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.

Про це пише Телеграм-канал ATN NEWS.

За інформацією джерела та відео допросу, силовики затримали "терориста СБУ", який нібито "намагався вчинити теракт" у Мачулищах. Однак на відео з допиту чоловік стверджує, що "підірвав літак".

"Я працював із СБУ", - каже затриманий.

За російським паспортом він потрапив спочатку до Росії, а потім уже до Білорусі.

"Той самий терорист СБУ, який намагався вчинити теракт у Мачулищах. Швець Микола Володимирович, 5 квітня 1993 року народження, громадянин України", - стверджують силовики.

Під час допиту чоловік на відео стверджує, що нібито працював з СБУ у Києві, потім за російським паспортом потрапив в РФ, а звідти - у Білорусь. Втім, з України у Росію потрапити неможливо.

Окрім цього, затриманий "диверсант" плутався у словах, розповідаючи про те, що він зробив на території Білорусі, згадуючи текст.

"Я підірвав літак на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого за допомогою двох дронів", - заявив так званий "диверсант".

Нагадаємо, що 26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі було пошкоджено російський розвідлітак А-50. Спочатку білоруська пропаганда переконувала, що судно не зазнало ніяких ушкоджень. Потім опозиціонери РБ оприлюднили кадри, як їхні дрони без проблем залітають на військовий аеродром "Мачулищі" та атакують літак РФ.

Диктатор РБ Олександр Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши у 2014 році російського айтішника. Також він обізвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

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