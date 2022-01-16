В Ірані зафіксували перші смерті від COVID-штаму "Омікрон"

Загалом в країні підтвердили понад тисячу випадків "Омікрона".

В Ірані троє людей померли від ускладнень нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на іранське Міністерство охорони здоров'я повідомляє The Guardian.

"Кількість пацієнтів з "Омікроном" у країні досягла 1 162, - вказав речник МОЗ Ірану Мохаммад Хашемі. - По одній смерті через "Омікрон" зареєстрували у Тебрізі, Єзді та Шехре-Корді, ще одного хворого в критичному стані госпіталізували в Ахвазі".

Загалом в найбільш постраждалій на Близькому Сході країні від початку пандемії на коронавірусну інфекцію захворіли понад 132 тисяч людей. У суботу від ускладнень захворювання померли ще 18 пацієнтів, що є найнижчим показником за 22 місяці.

Цього тижня Іран зняв обмеження на в'їзд та виїзд із сусідніх та деяких європейських держав, але зберіг заборону на в'їзд із Франції, Великої Британії та восьми південноафриканських країн.

Тим часом американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.