В Иране зафиксировали первые смерти от COVID-штамма "Омикрон"

Всего в стране подтвердили более тысячи случаев "Омикрона".

В Иране три человека скончались от осложнений нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на иранское Министерство здравоохранения сообщает The Guardian.

"Количество пациентов с "Омикроном" в стране достигло 1 162, — указал спикер Минздрава Ирана Мохаммад Хашеми. — По одной смерти из-за "Омикрона" зарегистрировали в Тебризе, Езде и Шехре-Корде, еще одного больного в критическом состоянии госпитализировали в Ахвазе".

Всего в наиболее пострадавшей на Ближнем Востоке стране с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели более 132 тысяч человек. В субботу от осложнений заболевания скончались еще 18 пациентов, что является самым низким показателем за 22 месяца.

На этой неделе Иран снял ограничения на въезд и выезд из соседних и некоторых европейских государств, но сохранил запрет на въезд из Франции, Великобритании и восьми южноафриканских стран.

Тем временем американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия COVID-19 пойдет на спад сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.