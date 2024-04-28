В Росії "бавовна" на залізниці: згоріли два тепловози – відео від ГУР

В Росії сталася чергова диверсія на залізниці.
В місті Оренбург, Росія, 28 квітня невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М".
Відео показала пресслужба ГУР.
Там також додали, що схожий інцидент трапився 26 квітня у місті Владикавказ – тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".
"ГУР МО України констатує – ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ" (відео).
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