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В Росії "бавовна" на залізниці: згоріли два тепловози – відео від ГУР

В Росії "бавовна" на залізниці: згоріли два тепловози – відео від ГУР

В Росії "бавовна" на залізниці: згоріли два тепловози – відео від ГУР

В містах Росії горіли тепловози на залізниці/ Фото: скриншот

В Росії сталася чергова диверсія на залізниці.

В місті Оренбург, Росія, 28 квітня невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". 

Відео показала пресслужба ГУР.  

Там також додали, що схожий інцидент трапився 26 квітня у місті Владикавказ – тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". 
 
"ГУР МО України констатує – ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресорки​​", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ" (відео).

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