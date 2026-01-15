- Дата публікації
Вчителька вдома спокусила 17-річного учня: вчинок її чоловіка здивував всіх
Суд покарав вчительку, проте її чоловік не розлучився з дружиною.
Партнера Маккени Кіндред назвали «найбільш терпимим чоловіком у світі», оскільки він залишився у шлюбі з вчителькою, яка мала сексуальні стосунки зі своїм учнем-підлітком.
Про це пише thesun.co.uk.
Видання зазначає, що вчителька із Вашингтона Маккена Кіндред мала сексуальні стосунки зі своїм 17-річним учнем, поки її чоловік був у від’їзді. Мати хлопця була шокована подією та різко засудила вчительку.
Суд суворо не покарав педагогиню. Вона ж визнала себе винною та перепросила у жертви.
Суддя Дін Чуанг засудив колишню вчительку середньої школи у Вашингтоні до двох років умовного терміну та штрафу в розмірі 700 доларів, а також зобов’язав її зареєструватися як сексуальну злочинницю на 10 років.
Учень розповів поліції, що він почав листуватися з педагогинею у червні 2022 року і що пішов до будинку Кіндред, де вони займалися сексом.
Згідно із судовими протоколами, він також заявив, що поділився з вчителькою відвертими фотографіями та відео.
Проте чоловік вчительки не розлучився з нею, і пара навіть переїхала до нового будинку в Айдахо, додає видання, посилаючись на дані про нерухомість.