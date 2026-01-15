Вчителька вдома спокусила 17-річного учня: вчинок її чоловіка здивував всіх

Маккенна Кіндред / © The Sun

Партнера Маккени Кіндред назвали «найбільш терпимим чоловіком у світі», оскільки він залишився у шлюбі з вчителькою, яка мала сексуальні стосунки зі своїм учнем-підлітком.

Про це пише thesun.co.uk.

Видання зазначає, що вчителька із Вашингтона Маккена Кіндред мала сексуальні стосунки зі своїм 17-річним учнем, поки її чоловік був у від’їзді. Мати хлопця була шокована подією та різко засудила вчительку.

Суд суворо не покарав педагогиню. Вона ж визнала себе винною та перепросила у жертви.

Суддя Дін Чуанг засудив колишню вчительку середньої школи у Вашингтоні до двох років умовного терміну та штрафу в розмірі 700 доларів, а також зобов’язав її зареєструватися як сексуальну злочинницю на 10 років.

Учень розповів поліції, що він почав листуватися з педагогинею у червні 2022 року і що пішов до будинку Кіндред, де вони займалися сексом.

Згідно із судовими протоколами, він також заявив, що поділився з вчителькою відвертими фотографіями та відео.

Проте чоловік вчительки не розлучився з нею, і пара навіть переїхала до нового будинку в Айдахо, додає видання, посилаючись на дані про нерухомість.