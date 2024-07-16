Винищувачі Mirage-2000 від Франції: на що може розраховувати Україна

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що Франція може передати Україні до 20 винищувачів Mirage-2000-5, які планують списати з озброєння французької армії.

Про це пише "Еспресо".

"Інформація про те, що Україна 100% отримає від Франції винищувачі Mirage-2000-5, зʼявилася саме від президента країни. До того ж наголошується на термінах у пів року. Втім, важливо наголосити, що у французькій пресі інформація про те, що українські пілоти нібито навчаються на винищувачах Mirage-2000, зʼявилась ще в березні 2023 року. Потім ця інформація була спростована командуванням Повітряних сил. На офіційному рівні в Сенаті Франції можливість передачі цих літаків Україні обговорювалася взимку 2022-2023 років", – розповів Катков.

Експерт нагадав нещодавнє інтервʼю з послом Франції в Україні, в якому той заявив, що навчання та підготовка пілотів Mirage-2000 "займає місяці".

"Поки що невідомо, який це термін, бо і пів року можна рахувати як кілька місяців. Щодо кількості винищувачів Mirage-2000-5, які Франція може передати Україні, то ця інформація тримається в таємниці. Втім, можна констатувати, що мова йде про 20 одиниць. Саме така кількість цих літаків перебуває на озброєнні Франції й все одно знімається з озброєння. Про це і наголошував міністр оборони Франції. Він наголосив, що вся техніка, яка знімається з озброєння, передається Україні", – пояснив Катков.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Франція зможе поставити Києву не більше шести Mirage 2000-5. Ще шість можуть купити у трьох країнах, що мають ці літаки на озброєнні.

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