Війна в Україні закінчиться за столом переговорів - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні обов’язково закінчиться за столом переговорів.

За його словами, це цілком залежить від ситуації на полі бою.

Про це Столтенберг сказав під час звернення в середу, 1 червня.

"Війни є непередбачуваними, але ми змогли передбачити те, що відбувається тепер. Всі війни закінчуються в певний момент за столом переговорів. І ця війна закінчиться за столом переговорів. Це повністю залежить від ситуації на полі бою. Ми підтримуємо їх (українців – ред.). я впевнений, що політичне керівництво України приймає важкі серйозні рішення під час переговорів і стосовно того, на що погодитися, якщо відбудуться ці переговори", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна можлива лише для фіналізації "такого собі документа". Однак наразі робота над таким документом "давно призупинена".

Слід зазначити, що сам президент США Джо Байден наголосив, що переговорний процес між Україною та Росією припинився не з ініціативи Києва (як заявляє РФ), а тому, що сама Росія продовжує вести війну і намагається взяти під контроль якомога більшу частину України.

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