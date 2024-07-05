Військові КНДР в Україні: у ЦПД РНБО припустили, чим вони займатимуться

Наразі немає об’єктивних даних щодо того, в якій саме якості та кількості військові з Північної Кореї будуть присутні на території України. Йдеться про 5 бригад, але немає чіткої інформації про кількісний склад і їхню технічну оснащеність.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Як зауважує Коваленко, Північна Корея – єдина країна, яка офіційно зголосилась на присутність своїх військ в Україні. Іноземні військові, які були присутні в окупаційній армії досі, були найманцями, які підписували контракти на індивідуальній основі. Низка країн вже оголосила дії РФ з вербування їхніх громадян незаконними та вимагає повернути їх додому, зокрема Куба та Індія.

"Оголошено, що північнокорейські військові отримуватимуть безпрецедентні для цієї країни зарплати на рівні 800 доларів. Декларується, що північнокорейці відбудовуватимуть цивільну інфраструктуру Донецька, але питання, чи займатимуться корейські спеціалісти будівництвом воєнних об’єктів, залишається відкритим", – відзначив Коваленко.

Існує ймовірність, продовжує керівник ЦПД, що північнокорейські спеціалісти можуть перенести на територію України досвід "тунельних воєн", добре відомий з часів корейської війни.

"Частково це вже застосовується росіянами, зокрема під Торецьком та в Авдіївці. На даний момент немає даних про можливе використання північнокорейських військових безпосередньо у бойових діях", – зазначив він.

Раніше з'явилася інформація, що Північна Корея буде відправляти "ремонтно-відновлювальні" підрозділи, які будуть відновлювати позиції ворога чи зруйновані населені пункти в Луганській області. Нардеп пояснив, чим вони можуть там займатися.

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